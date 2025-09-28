شركة الخرطوم للأمن الغذائي والإدارة العامة للنقل والبترول والمواصلات يوفران الغاز بكميات كبيرة للمواطنين

الشراكة بين شركة الخرطوم للأمن الغذائي والإدارة العامة للنقل والبترول والمواصلات تعود إلى فترة ما قبل اندلاع الحرب، مما يدل على تاريخ طويل من التعاون والعمل المشترك. هؤلاء الشركاء الأصيلين يعملون معًا لتوفير الغاز والخدمات الأساسية للمواطنين.

بالتنسيق مع لجان خدمات الحارة(١٢) بالثورة ام درمان ولجان خدمات القماير بأم درمان، تم تغطية المناطق بأعداد غفيرة من أسطوانات الغاز.

الجهود المشتركة بين الشركاء أدت إلى تغطية واسعة النطاق للمناطق بأعداد غفيرة من أسطوانات الغاز.

هذه الشراكة تعكس نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الجهات الحكومية والشركات في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

خرطوم نيوز