علماء روس يطورون طلاءات حيوية لتسريع التئام الجروح

طوّر علماء روس من جامعة لوباتشيفسكي الحكومية في مدينة نيجني نوفغورود، طلاءات حيوية جديدة مستخلصة من كولاجين سمك القد، لتسريع التئام الجروح وحمايتها من العدوى.

يعدّ تطوير مواد التئام الجروح مهمة بالغة الأهمية للعلماء، نظرًا لارتفاع عدد وتنوع الجروح الناتجة عن العمليات الجراحية والحوادث والحروق، وذكرت جامعة لوباتشيفسكي الحكومية أن استخدام البوليمرات الطبيعية المتوافقة حيويًا يعدّ أحد الاتجاهات الرئيسية في الطب التجديدي.

طوّر العلماء تقنية لإنتاج طلاءات مستخلصة من الكولاجين المستخلص من سمك القد (أغشية، وإسفنجات). أوضح الباحثون أن هذه الطلاءات تتميز في قدرتها على منع تكوّن العفن والبكتيريا بشكل مستقل دون الحاجة إلى معالجة إضافية.

صرحت لودميلا سيمينيتشيفا، رئيسة مختبر أبحاث البتروكيماويات في معهد الكيمياء بجامعة نيجني نوفغورود الحكومية، والمسؤولة عن الدراسة: “لا تتوفر مواد منزلية مماثلة في السوق، واستخدامها واعد بشكل خاص في ظروف غير معقمة. علاوة على ذلك، تتجاوز فعالية تطويرنا نظائرها التجارية”.

ووفقًا للباحثين، جاء اختيار الكولاجين من الأسماك نظرًا لتشابهه الوثيق مع الكولاجين البشري، مما يضمن توافقًا حيويًا عاليًا. علاوة على ذلك، فهو مورد متجدد وغير مكلف وآمن، ولا يحمل أي خطر لانتقال الأمراض من الحيوانات إلى البشر.

وأضافت سيمينيتشيفا: “يعد الكولاجين البروتين الأكثر شيوعًا، وهو أساس ممتاز للمواد المتجددة. ومع ذلك، لتحقيق التأثير المطلوب، يجب تعديل بنيته الطبيعية لتشكيل مصفوفة ثلاثية الأبعاد قوية. وقد نجحنا في تحقيق ذلك”.

يعتمد النهج المقترح على تعديل كولاجين سمك القد باستخدام كيمياء الجذور (باستخدام جسيمات نشطة للغاية). يسمح هذا بإدخال شظايا طبيعية وصناعية متوافقة حيويًا في بنيته، مما يشكل مصفوفة ثلاثية الأبعاد قوية ضرورية لإصلاح الأنسجة.

وقد تم بالفعل تأكيد فعالية الطلاءات الجديدة، وفقًا لمؤلفي الدراسة. ووفقًا لهم، فقد تم إثبات توافقها الحيوي. وأظهرت تجارب التئام الجروح التي أجريت فعالية أعلى بكثير مقارنةً بالمواد التجارية القائمة على الكولاجين البقري.

يدخل هذا التطوير حاليًا مرحلة المشروع التجريبي، مع خطط لإجراء دورة كاملة من التجارب قبل السريرية لتطبيقها لاحقًا في الممارسة الطبية. ويعتقد علماء الجامعة أن هذه المواد يمكن استخدامها لإصلاح أي نسيج في الجسم.

وكالة سبوتنيك