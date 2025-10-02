بالفيديو.. هل كان يصور الجلسة بهاتفه؟ خالد الإعيسر يكشف حقيقة الصورة التي عرضته لسخرية واسعة خلال جلسة الأمم المتحدة (كنت اتأكد من التلفزيون القومي وسونا)

- 1/2
تحدث وزير الإعلام السوداني, الأستاذ خالد الإعيسر, عن الصورة المتداولة له على مواقع التواصل الاجتماعي وعرضته لسخرية بعض المتابعين.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الإعيسر, كان قد ظهر أثناء جلسة الأمم المتحدة وهو ممسكاً بهاتفه الجوال أثناء الجلسة, وهو ما دفع البعض لتفسيرها على أنه كان يقوم بتصوير الجلسة.
ووزير الإعلام قال تنوير له: (في اللقطة كنت اتأكد من عملية النقل المباشر على التلفزيون القومي, ووكالة سونا للأنباء, وليس للتصوير).
كما طالب الإعيسر, وفقاً لما نقل محرر موقع النيلين, بعدم الإنسياق للتضليل, مؤكداً أنهم يريدون توصيل الصورة الكاملة للشعب دون أي قيود.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
