نشرت الممثلة ونجمة السوشيال ميديا السودانية, الحسناء سماحة صلاح مكي, صورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الممثلة الحسناء مازحت أصدقائها عبر الصفحة بتدوينة أرفقتها على الصورة قالت فيها: (لسه ما قادرين تعرفوا انو أنا احلي من جورجينا؟). الجدير بالذكر أن نجمة السوشيال ميديا سماحة صلاح مكي, اشتهرت على مواقع التواصل الإجتماعي بحبها وتشجيعها لفريق الهلال, والإهتمام بمبارياته. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة.. مشجعة الهلال السوداني الحسناء: (لسه ما قادرين تعرفوا انو أنا احلي من جورجينا؟) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.