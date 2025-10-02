وزارة الصحة بسنار تنفذ ورشة المعالجة الداخلية لحالات سوء التغذية وتدرب مشرفي النظافة على مكافحة العدوى

- 1/2
نفذت وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية سنار، الاربعاء، دورة تدريبية على المعالجة الداخلية بمستشفى الأطفال بسنار، قدم محاضراتها اختصاصي الأطفال، متناولاً أهمية المعالجة الداخلية لحالات سوء التغذية.
وأبانت مديرة الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية، فاطمة محمد عبد الحليم، أن الورشة ضمن مشروع (شير) بدعم من منظمة الصحة العالمية، مؤكدة أن الهدف من الورشة معالجة الأطفال المصابين بسوء التغذية المصحوبة بمضاعفات طبية، إضافةً لتنفيذ الوجبات وفقاً لموجهات البروتوكول وبناء قدرات الكوادر.
من جهة أخرى، قامت وزارة الصحة بسنار بتدريب 60 كادراً من مشرفي وعمال النظافة بمستشفيات سنار التعليمي والنساء والتوليد والكلى على مكافحة العدوى.
وأكدت مديرة الإدارة العامة للجودة والتطوير بوزارة الصحة، مواهب قسم الله الأمين، أن التدريب يأتي في إطار تحقيق الجودة المطلوبة.
فيما أكد مدير مكافحة العدوى بإدارة الجودة، عبد الرؤوف مهدي، أن تدريب العمال والمشرفين على مكافحة العدوى له أهمية كبيرة، مؤكداً مواصلة التدريب لرفع الوعي الصحي للعاملين .
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
