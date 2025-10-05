المجلس الأعلى للاستراتيجية والمعلومات: البنى التحتية نقطة الارتكاز المحورية في التخطيط لإعادة الاعمار

قال الدكتور عصام بطران الأمين العام للمجلس الأعلى للاستراتيجية والمعلومات بولاية الخرطوم أن وزارة البنى التحتية والمواصلات بالولاية تمثل نقطة الارتكاز المحورية في عملية التخطيط لإعادة إعمار العاصمة، جاء ذلك لدى اللقاء التنويري بمشاركة المهندس عبدالواحد عبدالمنعم المدير العام الوزير المكلف بوزارة البنى التحتية والمواصلات ومديري الإدارات العامة بالوزارة وأعضاء الفريق الاستراتيجي ورئيس فريق المعلومات بالمجلس وذلك لمناقشة إعادة تفعيل عمل إدارات التخطيط الاستراتيجي ومراكز تقانة المعلومات بقطاع البنى التحتية..

المدير العام الوزير المكلف بالبني التحتية والمواصلات أكد أهمية التخطيط للمرحلة القادمة وفق رؤيا تراعي المتغيرات التي افرزتها الحرب من خراب وتدمير ممنهج ارتكبته المليشيا المتمردة في ولاية الخرطوم، وأشار الوزير إلى أن قطاع البنى التحتية من أكثر القطاعات التي تأثرت تأثير مباشر من تداعيات الحرب، لذا تمثل عملية التخطيط الاستراتيجي أهمية قصوى لاعادة الإعمار بصورة علمية ثابتة الخطى..

وأمن عبدالمنعم على تنفيذ كافة المطلوبات فيما يخص استعادة وتفعيل العمل بمركز معلومات البنى التحتية الذي يمثل العمود الفقري في كافة أعمال الوزارة بعد أن طالته ايدي التخريب وفقد الأجهزة والمعدات مؤكدا أهمية العمل المشترك مع المجلس الأعلى للاستراتيجية والمعلومات لتعويض المخدمات والبنى التحتية للشبكات بعد أن تمت عملية استعادة كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالبرمجيات والتطبيقات والأنظمة التي تعمل عليها الوزارة وتقدم عبرها الخدمات الإلكترونية للمواطنين..

د بطران اوضح بأن الهدف من الزيارة ياتي بغرض الوقوف علي الخطوات التي تجعل التخطيط الاستراتيجي ومركز المعلومات بالمحلية أكثر فاعلية بجانب حصر الاحتياجات من الجانبين التخطيطي وتقانة المعلومات مع اكمال البناء الاداري واعداد تقرير مفصل بالاحتياجات والاجهزة بما يخص المفقود منها وسد النقص، واستخلاص مقترحات موجهات اعداد خطة العام ٢٠٢٦م والخطة العشرية متوسطة المدي ٢٠٢٦ – ٢٠٣٦م باعتباره منهج مستحدث يرصد المتغيرات لتكون موجهات الخطة اكثر واقعية تاتي من اصحاب الشان او اصحاب المصلحة..

