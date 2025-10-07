اللجنة الاقتصادية: وقف الاستيراد عبر “الطبالي” والالتزام بضوابط استيراد السيارات

عقدت اللجنة الاقتصادية اجتماعها الاثنين بمدينة بورتسودان برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس، وذلك في إطار متابعة تنفيذ قراراتها السابقة وإنفاذاً للقرار رقم (132). وأوكلت اللجنة إلى بنك السودان المركزي مهمة فتح منافذ في أسواق الإنتاج لشراء الذهب وفقاً لسعر البورصة العالمي، على أن تتولى الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس مهام المعايرة والفحص. كما قررت اللجنة تشكيل لجنة مصغرة برئاسة وزير المالية لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنها، بجانب توجيه الأجهزة النظامية بتكوين قوة مشتركة تُمنح الدعم اللازم لأداء دورها في حماية الاقتصاد الوطني. وأكد الاجتماع على ضرورة الإسراع في سنّ وتنفيذ التشريعات الخاصة بمكافحة التهريب باعتباره من الجرائم التي تمس الأمن القومي، وشدد على الالتزام التام بقرارات اللجنة فيما يتعلق بوقف الاستيراد عبر “الطبالي” والالتزام بضوابط استيراد السيارات. سونا

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

