«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو قيام أحد الأشخاص بالتعدي على كلب ضال بالجيزة

الداخلية المصرية كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على كلب ضال بالجيزة، وضبط مرتكب الواقعة. قالت الداخلية في بيان مساء الأحد: «في إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على كلب ضال بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (حارس عقار- مقيم بدائرة قسم شرطة الهرم)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لقيام الكلب بالهجوم على أحد المارة بالطريق، تم إتخاذ الإجراءات القانونية». المصري اليوم

