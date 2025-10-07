الامين العام للمجلس الأعلى للاستراتيجية والمعلومات: محلية ام درمان تمثل نواة الحكم المحلي بولاية الخرطوم

قال الدكتور عصام بطران الامين العام للمجلس الأعلى للاستراتيجية والمعلومات ان محلية أم درمان تمثل النواة الاساسية في الحكم المحلي بولاية الخرطوم جاء ذلك لدي زيارته اليوم لمحلية أم درمان للوقوف على تفعيل الأداء بادارة التخطيط الاستراتيجي ومركز تقانة المعلومات بالمحلية يرافقه اعضاء الفريق الاستراتيجي بالمجلس بحضور الأستاذ ياسر عمر هاشم المدير التنفيذي للمحلية بالانابة ومديري الإدارات العامة بالمحلية.. أوضح د. بطران ان أهداف الزيارة تتمثل فى تفعيل إدارتي التخطيط الاستراتيجي ومركز تقانة المعلومات بالمحلية وإكمال البناء الادارى للادارتين وحصر الاحتياجات والتشاور حول إعداد خطة العام ٢٠٢٦م والخطة متوسطة المدى ٢٠٢٦ _٢٠٣٦م، ووجه بعقد لقاء تشاوري جامع بالمحلية حول رفع مقترحات موجهات إعداد خطة العام ٢٠٢٦م والخطة العشرية متوسطة المدى ٢٠٢٦ _٢٠٣٦م.. الأستاذ ياسر عمر هاشم المدير التنفيذي للمحلية بالانابة أشاد بالجهود الكبيرة التي يبذلها المجلس للاستراتيجية والمعلومات لتفعيل الأداء لإدارات التخطيط الاستراتيجي ومراكز تقانة المعلومات بالولاية، موكداً على أهمية وضع خطط انية وبعيدة المدى تشجع على العودة الطوعية والبناء السليم للمستقبل يتم تنفيذها على أرض الواقع.. خرطوم نيوز

