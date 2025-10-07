صحة القضارف تبحث مع وفد منظمة الصحة العالمية تقييم نظام رصد الأمراض التي يمكن الوقاية منها بالتطعيم

التقى د. أحمد الأمين آدم المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية القضارف بمكتبه الاثنين، وفد خبراء منظمة الصحة العالمية للتقييم الشامل لنظام رصد الأمراض التي يمكن الوقاية منها بالتطعيم، والذي ضم كلاً من د.نائل إبراهيم ود.أميمة عبد الله، بحضور مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية بالإنابة، ومدير برنامج التحصين الموسع، ومدير الطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة.

وأوضح وفد المنظمة أن الهدف من الزيارة هو إجراء مراجعة شاملة لبرنامج التحصين الموسع بالولاية، بغرض تحديد الإشكاليات والنواقص التي تواجه البرنامج، وتقييم نقاط القوة والضعف بما يعزز من كفاءته واستدامة نتائجه، مشيرين إلى أن المسح يشمل (13) ولاية ويهدف إلى دعم تبادل المعلومات وتطوير القدرات وتجهيز المعامل التي يحتاجها البرنامج.

من جانبه، رحّب د.أحمد الأمين بالوفد. مثمناً جهود منظمة الصحة العالمية في دعم البرامج الصحية بالولاية، مؤكداً أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين برنامج التحصين وإدارة الطوارئ الصحية والإستفادة من معمل الصحة العامة في الفحوصات الخاصة بالبرنامج.