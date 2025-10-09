المنتدى القومي للصحة يناقش الحوكمة الدوائية والتحديات اللوجستية

شدد خبراء ومختصون في مجال الصيدلة والسموم على أهمية إنشاء مكاتب استشارية للصناعات الدوائية الوطنية، وإزالة التقاطعات بين الإدارات الصيدلانية المختلفة، مؤكدين ضرورة تعزيز آليات التنسيق بين الجهات ذات الصلة.

جاء ذلك الاربعاء خلال ورشة عمل ضمن فعاليات المنتدى القومي لشركاء قطاع الصحة، المنعقد بفندق الربوة السياحي بمدينة بورتسودان، حيث ناقشت الورشة عددًا من الأوراق العلمية المتعلقة بتحديات القطاع الصحي، خاصة في ظل النزوح والهجرة المتزايدة.

وقدمت د. أروى سمير، مسؤولة الإمداد ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالسودان، ورقة بعنوان “الحوكمة الدوائية”، أوصت فيها بضرورة تحليل البيانات المتاحة لدى المجلس القومي للأدوية والسموم واستخدامها لدعم اتخاذ القرار، إلى جانب دعم إعادة بناء وإنشاء مخازن الإمدادات الطبية في الرئاسة والولايات، وتعزيز العمليات اللوجستية لضمان إيصال المنتجات الطبية إلى نقاط تقديم الخدمة.

كما دعت الورقة إلى تحديث التشريعات والسياسات الصيدلانية، ودعم جهود التحول الرقمي على كافة المستويات، بما يشمل الإدارة العامة للصيدلة والسموم، والإمدادات الطبية، ومراكز تقديم الخدمة، إضافة إلى دعم إعادة إنشاء المختبر القومي للرقابة الدوائية، ووضع سياسات ومعايير لمعايرة الأجهزة الطبية.

من جانبها، أكدت د. إقبال، مدير الإدارة العامة للصيدلة بالانابة بوزارة الصحة الاتحادية، أن الإدارة أصدرت عددًا من السياسات المهمة، منها:

– السياسة القومية لصيدلة المستشفيات

– الموجهات القومية لصيدلة المجتمع

– السياسات القومية للطب التقليدي

– الخارطة الاستثمارية للصناعات الوطنية

– السياسات القومية للمضادات الحيوية

– موجهات المعالجات القياسية

– قائمة الأدوية الأساسية (إصدار وتجديد)

وأشارت إلى أهمية إصدار سياسات إضافية من قبل وزارة الصحة الاتحادية للحد من مقاومة المضادات الحيوية، أبرزها سياسة ضبط كتابة الوصفات الطبية وصرفها.

وشهدت الجلسة مداخلات من عدد من القيادات الصحية، بينهم:

– د. علي بابكر، الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم

– د. بدر الدين الجزولي، المدير العام للصندوق القومي للإمدادات الطبية

– د. إقبال، مدير إدارة الصيدلة بالانابة

إلى جانب ممثلين عن عدد من المنظمات الدولية والمحلية.

وينعقد المنتدى تحت شعار:

“شراكة فعالة؛ جسر الصحة من الاستجابة نحو التعافي والاستدامة”

بتنظيم من الإدارة العامة للصحة الدولية، وبإشراف وزير الصحة، وبمشاركة ممثلي منظمات الأمم المتحدة، وشركاء قطاع الصحة، والإدارات المتخصصة بوزارة الصحة الاتحادية، وممثلي الولايات.

سونا