بعد غياب عام كامل.. كاظم الساهر يحيي حفلا غنائيا في قطر ديسمبر المقبل

يستعد المطرب العراقي كاظم الساهر، لإحياء حفل غنائي في العاصمة القطرية الدوحة يوم 13 ديسمبر المقبل، على خشبة مسرح المياسة في مركز قطر الوطني.

ويأتي الحفل، ضمن جولته الغنائية العالمية “اليوم وأمس – Now and Then” التي شملت عددا من العواصم العربية والأوروبية.

ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل التذاكر اليوم عبر الصفحة الرسمية للجهة المنظمة للحفل.

ويمثل هذا الحفل عودة “قيصر الغناء العربي” إلى إحياء الحفلات في قطر بعد غياب دام عامًا كاملًا، حيث كان آخر ظهور له هناك في نوفمبر من العام الماضي على المسرح المكشوف في كتارا.

وعلى صعيد آخر، اختتم الساهر، يوم 3 أكتوبر الجاري حفله الغنائي في العاصمة العمانية مسقط، والذي أُقيم على خشبة قاعة العرفان بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض.

كما أحيا في أواخر سبتمبر الماضي حفلا غنائيا في السعودية ضمن احتفالات اليوم الوطني السعودي.

