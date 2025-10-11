الفاشر : استشهاد (30) مواطن على الأقل نتيجة قصف مسيرات المليشيا المتمردة

أعلنت الفرقة السادسة مشاة بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور عن استشهاد (30) على الأقل من المواطنين (نساء ورجال وأطفال وكبار السن)، إضافة إلى إصابة آخرين تم إسعافهم وجاري إحصاؤهم، نتيجة استهداف المليشيا الإرهابية مركز إيواء جامعة أم درمان الإسلامية للنازحين بمسيرة إستراتيجية في الساعات الأولى من فجر السبت.

وقالت الفرقة في الموجز اليومي إن شهود عيان من الناجين اليوم أكدوا وجود أعداد كبيرة من جثث الشباب والرجال في مناطق غرب الفاشر، تفوق المائتي جثمان، يرجح أن يكونوا قد قتلوا تحت تعذيب المليشيا الإرهابية بعد نهب ممتلكاتهم وتجميعهم في مكان واحد بغرض الإرهاب، مشيرة إلى عدد من الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها المليشيا المتمردة في حق مواطني الفاشر.

وأضافت الفرقة أن نشاط المليشيا المتمردة تحول مؤخرًا إلى استهداف للمواطنين بشكل متعمد ومباشر، وقالت إن المدينة شهدت اليوم قصفا متقطعا بالمدفعية الثقيلة، وقصفًا بمسيرات انتحارية استهدفت خلاله أحياء مختلفة.

وطمأنت الفرقة المواطنين بأن الأوضاع الآن تحت سيطرة القوات المسلحة، مؤكدة تماسك القوات في كل الجبهات وصمودهم.

وأعلنت الفرقة في موجزها عن تمكن قيادة الفرقة السادسة مشاة من إسقاط طائرة مسيرة قتالية حاملة قذائف 120 بعد أن استهدفت مواقع وارتكازات بمدينة الفاشر دون أن تحقق هدفها.

وأكدت أنها تمكنت من دحر قوة متسللة في المحور الشمالي الشرقي أمس الجمعة، وكبدتهم خسائر في الأرواح والعتاد، مشيرة إلى هلاك العشرات منهم، من بينهم قادة، فيما فر الباقون هاربين إلى جهات متفرقة غرب المدينة.

سونا