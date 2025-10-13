البرهان يصدر قراراً بإعفاء محافظ بنك السودان وتعيين السيدة آمنة التوم خلفا له

أصدر السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، قراراً بإعفاء، السيد برعي الصديق علي أحمد من منصبه كمحافظ لبنك السودان المركزي.

كما أصدر السيد رئيس مجلس السيادة، قراراً بتعيين السيدة آمنة ميرغني حسن التوم ، محافظاً لبنك السودان المركزي.

ووجه القرار الجهات المختصة بوضع القرار موضع التنفيذ.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

