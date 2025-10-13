وزير الخارجية يبحث مع السفير القطري تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

استقبل السفير محي الدين سالم، وزير الخارجية والتعاون الدولي بمكتبه اليوم السفير محمد بن إبراهيم السادة؛ سفير دولة قطر لدى السودان.

حيث قدم السيد السفير التهنئة للسيد الوزير بمناسبة تقلده لمنصب وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الأمل، كما نقل له تحيات السيد وزير الخارجية القطري.

تناول اللقاء العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها، هذا إلى جانب بحث سبل تحقيق السلام والأمن والاستقرار في السودان، كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في القضايا الإقليمية والدولية.

سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

