وقع فى يدى مصادفة مذكرات الفريق طيار عبد المنعم عبد الرؤوف بعنوان «أرغمت فاروق على التنازل عن العرش»، التى أرسلتها أرملته السيدة مريم الخالدى إلى والدى مصطفى أمين بعد رحيل زوجها فى أواخر الثمانينيات من القرن الماضى، وقالت إن تلك المذكرات تظهر الزيف الذى استمر منذ قيام ثورة ٥٢!

جاء فى مذكرات مؤسس تنظيم الضباط الأحرار (إسلامى الفكر وانتمى إلى الإخوان المسلمين وشارك فى حرب ١٩٤٨) أن أبا الضباط الأحرار هو عزيز المصرى باشا، وأن أول خلية كانت تضم عبد المنعم عبد الرؤوف وجمال عبد الناصر وحسين حمودة وصلاح خليفة وخالد محيى الدين وكمال الدين حسين وسعد توفيق.

وقال: حدثنى عبد الناصر كثيرا عن حاجة البلد إلى عمل قلاقل وانقلاب عسكرى، وكان لا خلاف بيننا على أن الملك فاروق وأعوانه يقفون عقبة فى طريق كل إصلاح داخل البلد. وأبلغنى انه أخذ مادة «تى. إن. تى» من المخازن بمعرفة بعض التنظيمات العسكرية داخل الجيش، وينوى استخدامها فى حرق بعض أجزاء فى العاصمة، فرفضت ذلك وطلبت منه التأخير حتى يتمكن من عمل أجدى وأنفع من ذلك خشية كشف التنظيم.

وأشار الفريق إلى أنه حاول عدة مرات القيام بانقلاب عسكرى ضد عبد الناصر، وأنه حذر الإخوان المسلمين من أنهم إذا لم يقوموا بانقلاب فسوف يقضى عبد الناصر عليهم. ولكن الإخوان تأخروا فى الاستعداد، فقضى عليهم عبد الناصر!

وأنه حذر عبد الناصر عام ١٩٥١ من ضم عبد الحكيم عامر إلى التنظيم السرى ولكن عبد الناصر قال له «لو طلبت من عبد الحكيم روحه لأعطاها لى».

وقد قُبض عليه وحُكم عليه بالإعدام، وفر إلى الأردن وتركيا ولبنان عام ١٩٥٥، وبقى هاربا ١٨ عاما حتى أصبح السادات رئيسا للجمهورية فعاد إلى القاهرة، واستقبله ممدوح سالم وزير الداخلية فى المطار.

استقبله الرئيس السادات بحفاوة فى منزله فى الجيزة، وبينما كانا يتحدثان فاجأه السادات بأن عليه حكما بالإعدام، وسأله ما رأيك؟ فقال: والله اللى تشوفه. وقال السادات: لقد أصدرت قرارا اليوم بإلغاء كافة الأحكام الصادرة ضدك.

بعد فترة أصدر قرارا بمساواته بأعضاء مجلس قيادة الثورة ومنحه معاشا استثنائيا يتساوى مع راتب ومخصصات الوزراء.

أصيب الفريق بشلل نصفى فى أواخر أيامه وأمر الرئيس السادات بنقله للعلاج فى فرنسا، ثم عاد إلى مصر ورحل عام ١٩٨٥.

الموتى يتكلمون!

صفية مصطفى أمين – المصري اليوم

