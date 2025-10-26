انطلاق فعاليات الورشة التحضيرية الثانية لملتقى رجال الأعمال المصري السوداني

انطلقت صباح اليوم الاحد الموافق ٢٦ اكتوبر ٢٠٢٥ فعاليات الورشة التحضيرية الثانية لملتقى رجال الأعمال المصري السوداني والمزمع عقده في ديسمبر القادم بالقاهرة – جمهورية مصر العربية.

وخاطب أعمال الجلسة الافتتاحية للورشة سعادة السفير الفريق أول ركن/ عماد الدين مصطفى عدوي – سفير السودان بالقاهرة ، بمشاركة نخبة من المتحدثين وكبار الشخصيات والنخب القطاعية المتخصصة من البلدين .

وركزت أعمال الورشة على مناقشة سبل تعزيز الآليات التنفيذية لإعادة الإعمار في البلاد مع تسليط الضوء على فرص التعاون بين البلدين في مجال اللوجيستيات في مختلف القطاعات.

واتاحت الورشة لقطاعي الأعمال والخبراء في البلدين استعراض فرص ومجالات الاستثمار في مختلف القطاعات خاصة الدافعة لإعادة الإعمار في السودان ، بجانب سبل تعزيز الربط اللوجيستي بين البلدين تمهيدا للإسهام في التنمية الاقليمية .

والجدير بالذكر ان الورشة عقدت في إطار استعدادات سفارة السودان بالقاهرة والشركة المصرية السودانية للاستثمارات المتعددة لفعاليات النسخة الثانية لملتقى رجال الأعمال المصري السوداني ، حيث كانت قد بدأت التحضيرات بعقد ورشة خلال شهر سبتمر الماضي، ركزت على مناقشة سبل تعزيز التصنيع الغذائي والدوائي بين البلدين ، وستتواصل الورش التحضيرية بعقد ورشة تعنى بالتكامل المصرفي بين السودان ومصر خلال شهر نوفمبر القادم .