الإعيسر لأبطال الفاشر .. انتم لستم وحدكم

وجه وزير الثقافة والإعلام والسياحة الأستاذ خالد الإعيسر رسالة إلى أبطال الفاشر جاء فيها:

إلى أبطال الفاشر، أنتم لستم وحدكم، فكل نبضة في قلب هذا الوطن تنبض باسمكم، وكل دعاء من أم سودانية يعلو في السماء حارساً لخطوطكم الأمامية.

اليوم، ومع الهجوم رقم (268)، كتبتم فصلاً جديداً في سجل الصمود والإرادة، وأثبتم أن الحديد لا يكسر إلا بالرجال، وأن العدو لا ينتصر أمام من تربى على حب الأرض والعرض.

صمودكم ليس مجرد دفاع عن موقع أو مدينة، بل هو دفاع عن كرامة وطن، وعن مستقبل أجياله، وعن شرف السودان كله، وعن رمزية إرثكم من تضحيات الأجيال السابقة.

ومهما اشتد الحصار وضاق الزمان، ستبقون رمز العزة ومنارة الثبات التي تهدي هذا الشعب نحو النصر الكبير.

فاثبتوا كما عهدناكم، وابقوا كما أنتم، واثقين بالله، معتزين برايتكم، متحدين خلف وطن لا يعرف الانكسار.

السودان كله يقف معكم، إلا المأجورين والعملاء، والتاريخ يكتب أسماءكم بحروف من نور ودم وشرف لا يزول.

خالد الإعيسر

وزير الثقافة والإعلام والسياحة