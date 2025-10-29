شاهد بالفيديو.. بقيادة عاصم البنا وداليا الياس وتغريد الخواض.. نجوم المجتمع بالسودان يناشدون العالم لإنقاذ الفاشر

أطلق نجوم المجتمع السوداني, من مطربين, وشعراء, وإعلاميون, ودراميون, مبادرة عبر مقطع فيديو طالبوا فيها العالم بإنقاذ مدينة الفاشر. وتتعرض مدينة الفاشر, بإقليم دارفور, غربي السودان, لانتهاكات واسعة من مليشيا الدعم السريع, التي احتلت المدينة أمس الأول. وأطلق نجوم المجتمع السوداني, بقيادة الفنان عاصم البنا, والشاعر ود مسيخ, والشاعرة داليا الياس, والمذيعة تغريد الخواض, مبادرة (أيها العالم أنا سوداني, بلادي تموت, أنقذوا الفاشر). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

