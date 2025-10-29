شاهد بالفيديو.. حسناء الفن السوداني “مونيكا” في تصريحات من مهرجان مصري: (أنا من أم إيطالية وأب مصري وجدتي لبنانية وأحمل الجنسيتين السودانية والمصرية)

كشفت الفنانة السودانية, المثيرة للجدل مونيكا روبرت ويليام, هويتها خلال حديثها لأحد المواقع المصرية, خلال استضافة على هامش مشاركتها في مهرجان مصري, بالقاهرة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أكدت المطربة الملقبة بحسناء الفن السوداني, أن عدد من الجنسيات شكلت شخصية مونيكا روبرت. وذكرت مونيكا, أنها إيطالية, من جهة الأم, وسودانية, مصرية, من جهة الأب وجدتها لبنانية, وتحمل جذور أثيوبية, مؤكدة أنها تحمل الجنسيتين السودانية, والمصرية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

