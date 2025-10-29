“جاء الوقت الذي أضع فيه عائلتي في المقام الأول”.. فنانة سودانية معروفة تفاجئ جمهورها وتعلن إعتزالها الفن وتقرر الهجرة لفرنسا بصورة نهائية

كشفت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, عن إعتزال مطربة سودانية, معروفة الفن بصورة نهائية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أكدت الصفحات إتخاذ الفنانة تغريد العشرة, قرار إعتزالها الفن من أجل التفرغ لحياتها الأسرية. كما قررت تغريد, الهجرة لدولة أوروبا, وتحديداً فرنسا, والإستقرار فيها مع زوجها وأبنائها بصورة نهائية وقالت في تصريحات نقلت عنها: (الفن كان وسيبقى جزءًا من كياني، لكن الآن جاء الوقت الذي أضع فيه عائلتي في المقام الأول.”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

