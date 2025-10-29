شاهد بالفيديو.. حسناء السوشيال ميديا أمنية شهلي تستعيد ذكرياتها مع زوجها بلقطات رومانسية (معًا على الدرب، نمضي قدمًا نحو الأفضل)

نشرت نجمة السوشيال ميديا السودانية, الحسناء أمنية شهلي, مقطع عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت الحسناء التي تلقب نفسها باسم “منوية”, في صور قامت بتجميعها في مقطع واحد. أمنية شهلي, استعادت ذكرياتها مع زوجها في المقطع الذي كتبت عليه: (معًا على الدرب، نمضي قدمًا نحو الأفضل، زوجي الحبيب وأولادي الأعزاء، أنتم مصدر قوتي وعمري و حياتي، أحبكم من كل قلبي). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

