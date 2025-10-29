شاهد بالصورة والفيديو.. من داخل الطائرة.. “بقال” يغادر تشاد في طريقه إلى تركيا ويؤكد اقتراب عودته للخرطوم وبورتسودان

نشر الصحفي والقيادي السابق بقوات الدعم السريع, إبراهيم بقال سراج, مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهر “بقال”, في المقطع الذي حظي بتفاعل واسع من الجمهور من داخل الطائرة أثناء مغادرتها مطار أنجمينا, عاصمة تشاد. وكشف إبراهيم بقال, في حديثه من داخل الطائرة عن توجهه لمدينة أسطنبول, بتركيا, ومنها إلى مدن السودان, بورتسودان, والخرطوم, في القريب العاجل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

