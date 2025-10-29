شاهد بالفيديو.. اعتدى عليه أثناء تصوير مقطع بالفاشر.. الناشط بالدعم السريع “شيخ بدران” يهرب ويجري من “جمل” غاضب والجمهور ينفجر بالضحكات: (تخاف من جمل طيب لو جاتك مسيرة تعمل شنو؟)

- 1/2
انفجر جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, بالضحك بعد مشاهدته مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو الذي تم تصويره من مدينة الفاشر, التي احتلتها مليشيا الدعم السريع, أظهر الناشط بالمليشيا “شيخ بدران”, وهو يتحدث في مقطع يستعد لنشره على صفحات المليشيا.
“شيخ بدران”, ظهر وهو يقف مع زملائه بالمليشيا أمام “جمل”, وهم يستعدون لنحره احتفالاً بدخولهم واحتلالهم مدينة الفاشر.
ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فإن بدران, قام بالإعتداء على الجمل, بالضرب أكثر من مرة ليتفاجأ في المرة الأخير بالجمل, وهو يحاول النهوض من مكانه.
وفور مشاهدة شيخ بدران, “القعود”, وهو يحاول القيام من مكانه, جرى وهرول وسط ضحكات زملائه ورواد مواقع التواصل الذين كتبوا له: (تخاف من قعود طيب لو جاتك مسيرة تعمل شنو؟).
