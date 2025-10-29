شاهد.. أم سودانية تبعث برسالة غاضبة لإبنها المنضم لمليشيا الدعم السريع: (خسارة ولادتي وتربيتي ليك وما عافية منك لا دنيا ولا أخرة ونتحاسب يوم الموقف العظيم)

بعثت أم سودانية, برسالة صوتية لإبنها الذي انضم لمليشيا الدعم السريع, بعد إندلاع الحرب بين الجيش, والمليشيا, في أبريل من العام 2023.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد عبرت الأم عن غضبها الشديد من إبنها, وقالت في رسالتها له: (ما عافية منك لا دنيا ولا أخرة ونتحاسب يوم الموقف العظيم).

https://www.facebook.com/share/v/1A8Fhkessi/

وتابعت: (كيف تنضم لمجموعة وأفرادها قتلوا وسرقوا واغتصبوا الأطفال؟ خسارة ولادتي وتربيتي ليك, ومجرد متابعتك لهم يعني أنك نهبت وسرقت حتى إن لم تفعل).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)