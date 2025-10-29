شاهد بالصورة والفيديو.. حسناوات سودانيات يدعمن حركات الكفاح المسلح بثياب عليها شعار الحركات وصورة تيكتوكر شهير وسط تساؤلات واسعة من الجمهور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو لحسناوات سودانيات, يستعرضن بثياب عليها شعار حركات الكفاح المسلح بدارفور. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد لفت أنظار المتابعين ظهور صورة التيكتوكر الشهير “تجاني كارتا”, الأمر الذي طرح عدد من التساؤلات وسط المعلقين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

