والي الجزيرة يعلن تدريب المستنفرين على الأسلحة الثقيلة

أعلن الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة عن بدء تدريب المستنفرين على الأسلحة الثقيلة والمتنوعة والمسيرات .

وأكد لدى مخاطبته مساء اليوم إفتتاح مراكز ومعسكرات تدريب المستنفرين بقرية سرحان بمحلية المناقل عدم وضع السلاح وستظل الأعين مفتوحة حتي نضع أرجلنا في فاشر السلطان (شنب الأسد) وعبر عن إشادته بتضحيات أهالي سرحان والصندوق الأسود التي حرست القرى المجاورة ونجدت البعيدة .

من جانبه وعد اللواء أبو عاقلة كيكل قائد قوات درع السودان الشعب السوداني بعودة بارا والفاشر في أقرب وقت بفضل الوحدة والإلتفاف حول هدف واحد وقضية واحدة هي هزيمة مليشيا أسرة دقلو المتمردة، معلناً وقوف قوات درع السودان سنداً وعضدا للقوات المسلحة والقوات المساندة لها والمستنفرين والمقاومة الشعبية .

وقال “إن دم أهل الفاشر لن يضيع في ظل وجود القوات المسلحة وقوات درع السودان والبراءون والقوات المشتركة” وترحم على شهداء الفاشر الأبرياء .

فيما أكد اللواء الركن معاش عبد الله علي الطريفي رئيس المقاومة الشعبية بالولاية إستعداد أبناء الجزيرة للمشاركة في الصفوف الأمامية .

وأعلن الأمير الطيب جودة عن إفتتاح 13 معسكراً للتدريب النوعي المتقدم .

وأكد العميد الركن عبد الله سليمان مصطفى قائد اللواء الثالث بالمناقل إن الجزيرة لن تصاب بفضل الوحدة والتسليح المتقدم بالإستجابة السريعة وفتح المعسكرات للتدريب .

سونا