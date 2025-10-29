شاهد بالفيديو.. خلال مخاطبته جمع غفير من المواطنين.. “كيكل” يشيد بالقوات المسلحة ويبشر الشعب السوداني بفرح كبير في الأيام القادمة: (يا مرتزقة جاينكم في بارا والفاشر بالعدة الجديدة)

خاطب قائد قوات درع السودان, اللواء أبو عاقلة محمد أحمد “كيكل”, جمع غفير من المواطنين بإحدى الساحات مؤكداً جاهزية القوات المسلحة, والقوات المساندة لها على إسعاد الشعب السوداني. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أكد أشاد “كيكل”, خلال حديثه بالقوات المسلحة, وبدورها الكبير مؤكداً أنها صمام الآمان وأن المليشيا تعرفها جيداً. وبشر قائد قوات درع السودان, المواطنين بأخبار تدخل الفرح الكبير في قلوب الشعب السوداني, متوعداً المليشيا قائلاً: (يا مرتزقة جاينكم في بارا والفاشر بالعدة الجديدة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

