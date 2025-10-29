شاهد بالفيديو.. الفنان جمال فرفور يلغي حفله الجماهيري بالدوحة ويؤكد: أعجبتني هذه الجملة التي قالها الرئيس البرهان في خطابه الأخير (!!!!)

قدم الفنان جمال الدين مصطفي, الشهير بــ”فرفور”, التعازي للشعب السوداني, وأهالي مدينة الفاشر, بإقليم دارفور, بعد المجازر التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع بالمواطنين هناك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أعلن “فرفور”, تضامنه الكامل مع أهالي الفاشر, معلناً تأجيل حفله المقام الأسبوع القادم بالدوحة, حداداً على أرواح شهداء الفاشر. وأكد الفنان الجماهيري في مقطع فيديو قام بنشره عبر صفحات معجبيه تأجيل الحفل لحين إشعار آخر بعد أن يعود السودان, معافى كما كان. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد أشاد “فرفور”, بخاطب الرئيس والقائد الأعلى للقوات المسلحة, الفريق أول عبد الفتاح البرهان, مؤكداً إعجابه بالجملة التي قالها في خطابه (الشعب السوداني سينتصر). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

