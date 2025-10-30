شاهد بالفيديو.. أهل العروس رقصوا فرحاً على الطريقة السودانية.. القاهرة تشهد حفل زواج شاب سوداني من فتاة مصرية ومطربة الحفل تعلق: (ما شاء الله ربنا يسعدكم)

شهد العاصمة المصرية القاهرة, حفل زواج فريد من نوعه أقيم في طقوس رائعة وجميلة جمع بين عريس سوداني, وعروس مصرية. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد نشرت مطربة الحفل الفنانة السودانية, منال الأزهري, فيديو من حفل الزواج على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وأظهر الفيديو الذي شاركته الفنانة, أهل العروس, يرقصون وسط أهل العريس, على أنغام أغنيات المطربة وعلى الطريقة السودانية. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد نشرت الفنانة منال الأزهري, الفيديو وكتبت عليه: (العروس مصرية والعريس سوداني ما شاء الله ربنا يسعدكم). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

