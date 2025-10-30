شاهد بالفيديو.. وصفت نفسها بأنها “ترند مصر الأول”.. حسناء الفن السوداني “مونيكا” تحيي حفل زواج مصري وتغني وترقص على طريقة راقصات مصر

نشرت الفنانة السودانية, المعروفة مونيكا روبرت وليام, مقطع فيديو على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المطربة الملقبة بحسناء الفن السوداني, وثقت عبر الفيديو لمشاركتها في حفل زواج مصري. https://www.facebook.com/share/r/1DGneqhxWC/ وتغنت المطربة الحسناء بالأغنيات المصرية, ورقصات على طريقة راقصات مصر, وسط انتقادات واسعة من جمهورها على فيسبوك. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد نشرت مونيكا روبرت, المقطع وكتبت عليه هاشتاق: (مونيكا روبرت ترند مصر الأول). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

