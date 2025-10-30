شاهد بالصورة والفيديو.. تفاعل معه بالضحكات.. الفنانة هدى عربي تبدي إعجابها بشاب ردد معها أغنيتها “ما بعجبني زول” بصوت جميل وطروب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حديث للفنانة الشهيرة هدى عربي, ظهرت فيه مع أحد معجبيه من الشباب. وبحسب ما شاهد ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الشاب نال إعجاب الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب بعد أن ردد معها أغنيتها الشهيرة (ما بعجبني زول). الشاب شارك المطربة أداء الأغنية بصوت جميل وطروب نال به إعجاب المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي وإعجاب الفنانة التي تجاوب معه بالضحكات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

