شاهد بالفيديو.. “الشمار” يتسبب في غضب وانفعال الفنانة ندى القلعة تفاجئ جمهورها

فاجأت الفنانة السودانية, الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة”, جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي بظهورها غاضبة ومتوترة خلال بث مباشر لها. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن سيدة الغناء السوداني, كما يلقبها جمهورها ظهرت في البث المباشر تشكو من إستهتار البعض. ووجهت الفنانة الشهيرة حديثها لهذه الفئة من الجمهور قائلة: (حياتكم غير الشمار ما فيها شي؟) وتابعت: (شوفوا الحاصل في البلد.. انتو غير الشمارات ما عندكم شي). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

