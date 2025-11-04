بالفيديو.. انقذ نفسك في ثواني وبحركة واحدة.. ماذا تفعل لو تعرضت للتهديد بالسلاح من “شفشافي” أو “مجرم”.. أحد أفراد قوات العمل الخاص يشرح الطريقة عملياً

قدم أحد أفراد قوات العمل الخاص بالسودان, فيديو شرح فيه كيفية التعامل مع شخص مسلح “شفشافي”, أو “مجرم”, تعرض إليك وهددك بالسلاح الذي يحمله.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد شرح رجل قوات العمل الخاص, الخطوات عملياً مستعيناً بزميله الذي يحمل السلاح مجسداً شخصية “المجرم”.
وشدد المقاتل في شرحه على ضرورة التركيز لأن الخطوة الأولى مهمة ويجب أن تكون في ثواني معدودة عبر مسك “فوهة” البندقية, أو السلاح الذي يحمله المجرم.
ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الخطوة الثانية هي نزع “الخزنة” من السلاح بطريقة واحدة ومن ثم ضرب المجرم باستخدام “الركبة” لإرباكه وإسقاطه أرضاً. وبذلك تكون قد قضيت عليه وانقذت نفسك.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
