شاهد بالفيديو.. “من القاهرة هنا السودان”.. تيكتوكر مصري شهير يوثق لحظة رفع العلم السوداني بأحد كباري القاهرة ويهتف للعلم: (رفرف انعل أبو أعداءك)

نشر تيكتوكر وناشط مصري معروف بحبه للسودان, وشعبه مقطع فيديو نال إعجاب متابعيه وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الناشط الذي يسمي نفسه “عمر السوداني”, قام بتصوير مقطع فيديو أظهر العلم السوداني, مرفوعاً بأحد كباري العاصمة المصرية القاهرة. جاء ذلك في الوقت الذي تحتفل فيه مصر, بافتتاح المتحف الجديد, وقال الناشط المعروف أثناء تصوير الفيديو الذي ظهر فيه العلم السوداني, يرفرف: (رفرف انعل أبو أعداءك). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

