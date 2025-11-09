طيّب يانوار .. الشعب يعمل شنو مع لاعبين كتار جوة البلد بين بورتسودان والخرطوم والجزيرة والقضارف جاهم شد عضلي من سنتين وحاجة ولسة المدرب ووراهو ناس الإدارة مُصرّين يلعبوا بتيم نص لعيبتو الأساسيين عندهم شد عضلي وماشيين علي الرباط الصليبي ؟! ■ القصة دي محتاجة فرمتة كاملة .. والبديل حتكون زي رئيس نادي الأمير البحراوي قبل 50 سنة .. عارف قصتو ؟! ■ الأمير البحراوي كان لاعب مباراة تحديد مصير إذا إتغلب بيهبط طوالي للدرجة الأدني .. وفي نفس الوقت كانت في مباراة تانية في نفس الوقت عشان مايحدث تواطؤ .. آها الفريق المنافس للبحراوي كان مغلوب بهناك .. لكن الأمير بهنا مغلوب تسعة لتلاتة .. ولو جابو فيهو قون تاني حيهبط طوالي .. عمك رئيس النادي شال عمتو ووقف في نص المدرجات وبيكورك للعيبة فريقو : ياشباب حافظو علي النتيجة .. حافظو علي النتيجة !!! ■ أسي يا جمعة تفتكر الشعب يقول شنو لفريق نص لعيبتو عندهم شد عضلي؟!!!! الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

