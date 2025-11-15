شاهد بالفيديو.. الفنانة فهيمة عبد الله تنفجر غضباً في وجه رجل كبير في السن بسبب سيارتها الفارهة والجمهور يدافع عنها

تناقلت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو أثار موجة من الغضب عند الجمهور والمتابعين له. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر الفنانة المعروفة فهيمة عبد الله, غاضبة بسب تصرف رجل كبير في السن. ووفقاً لما أظهر المقطع فإن الرجل أثار غضب المطربة بسبب إصراره على ضرب زجاج سيارتها الفارهة للحديث معها الأمر الذي تسبب في غضب الفنانة وجعلها تخاطبه غاضبة (مالك ياخ). وبحسب متابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور فقد سخر البعض من طريقة حديث الفنانة مع الرجل وتم وصف الأسلوب بالسلبي, بينما دافع عنها البعض مهاجمين الرجل الذي تعمد استفزازها ومؤكدين أن المطربة مهما حدث فهي في الآخر بشر ولها أحاسيس وقدر على التحمل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

