حاويات ومواد تجاوزت قيمتها الثلاثين مليون دولار.. اجتماع لبحث فرص الاستثمار الصحي وتصنيع المواد التشخيصية

عقد وزير الصحة الاتحادي، البروفيسور هيثم محمد إبراهيم، اجتماعاً في مكتبه ببورتسودان الخميس، مع المستثمر الأسترالي ستيفن بوتينق، الذي يمثل منظمة إنسانية وشركة مسجلة تعمل في السودان. وحضر الاجتماع مدير الإدارة العامة للصحة الدولية بالوزارة، د. آلاء الطيب مدثر.

​وقالت مدير الإدارة العامة للصحة الدولية بوزارة الصحة الاتحادية، د. آلاء الطيب مدثر، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، إن الهدف منه كان بحث فرص الاستثمار في القطاع الصحي بالبلاد حيث أكد المستثمر الأسترالي عزمه على إنشاء مصنع للمواد التشخيصية المتطورة في السودان، ليكون نقطة انطلاق وبوابة للتوزيع في القارة الأفريقية.

​وأشارت د. آلاء الطيب إلى أهمية هذا الجانب الاستثماري، مؤكدة على ضرورة التعاون بين وزارة الصحة الاتحادية والشركاء، وقالت: “بدأنا نستكشف شركاء غير تقليديين في القطاع الخاص”.

​وأضافت أن هذا التعاون بدأ بالفعل بتقديم دعم عيني لوزارة الصحة من قبل المستثمر، شمل حاويات ومواد تجاوزت قيمتها الثلاثين مليون دولار.