- 1/2
- 2/2
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو للناشط المثير للجدل صلاح سندالة, ظهر من خلاله وسط جنود الدعم السريع.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد عرض “سندالة”, نفسه لسخرية الجمهور بعد ظهوره في أكثر من لقطة وهو يطلق ضحكته التي اشتهر بها تنفيذاً لطلب جنود المليشيا.
ووفقاً لتعليقات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي فقد سخر المعلقين من تقليله بنفسه واستجابته لطلبات الجنود, حيث كتب أحد المتابعين: (بقيت أرجوز واضحوكة لشفع المليشيا).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. الناشط المثير للجدل صلاح سندالة يظهر وسط أفراد الدعم السريع بالفاشر ويطلق ضحكته الساخرة تنفيذاً لمطالبة الجنود وساخرون: (بقيت أرجوز واضحوكة لشفع المليشيا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.