شاهد بالصورة والفيديو.. الناشط المثير للجدل صلاح سندالة يظهر وسط أفراد الدعم السريع بالفاشر ويطلق ضحكته الساخرة تنفيذاً لمطالبة الجنود وساخرون: (بقيت أرجوز واضحوكة لشفع المليشيا)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو للناشط المثير للجدل صلاح سندالة, ظهر من خلاله وسط جنود الدعم السريع.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد عرض “سندالة”, نفسه لسخرية الجمهور بعد ظهوره في أكثر من لقطة وهو يطلق ضحكته التي اشتهر بها تنفيذاً لطلب جنود المليشيا.

ووفقاً لتعليقات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي فقد سخر المعلقين من تقليله بنفسه واستجابته لطلبات الجنود, حيث كتب أحد المتابعين: (بقيت أرجوز واضحوكة لشفع المليشيا).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)