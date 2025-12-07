بدء التخلص من مخلفات الحرب بوسط الخرطوم

تنوه لجنة تنسيق شئون أمن محلية الخرطوم بأن السلطات المختصة بصدد التخلص من مخلفات الحرب بمنطقة وسط الخرطوم اليوم الأحد ٧ ديسمبر ٢٠٢٥م من الساعة العاشرة صباحا وحتى الحادية عشر صباحا.. وعلى جميع المواطنين الاطمئنان عند سماع أصوات التفجيرات وعدم الهلع والاستجابة للشائعات

حفظ الله السودان وأهله.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

