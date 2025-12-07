إعلان نتيجة شهادة المرحلة المتوسطة بالجزيرة بنسبة نجاح 87.4% و11 مشترك في المرتبة الاولى

أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة في المؤتمر الصحفي الذي عقدته صباح اليوم بالقاعة الدولية بجامعة الجزيرة نتيجة شهادة المرحلة المتوسطة للعام 2025 بمشاركة الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة ورئيس الجهاز القضائي وأعضاء لجنة أمن الولاية ولفيف من قيادات الولاية التنفيذية.

حيث بلغت النسبة العامة للنجاح 87.4% بعدد 62,828 طالبا وطالبة من 74.269 طالبا وطالبة تقدموا للإمتحان تغيب منهم 2350 طالبا وطالبة، حيث بلغت نسبة نجاح البنين 85.5% والبنات 88.8%.

هذا وقد اشترك في المرتبة الأولى 11 طالبا وطالبة بمجموع 279.5. وجاءت في مقدمة المحليات محلية القرشي بنسبة نجاح 89.6% تليها جنوب الجزيرة بنسبة 88.7%.

وقد هنأ الوالي الأسر الطلاب الناجحين وعبر عن إشادته بالجهود التي قادتها وزارة التربية والتعليم والمعلمين والمجالس التربوية والمجتمع خلال العام الدراسي في تهيئة البيئة المدرسية وبالجهود التي بذلتها الأجهزة الأمنية في تأمين الإمتحانات والنتيجة في كل مراحلها، مجدداً إلتزام حكومته بدعم خطط وبرامج وزارة التربية والتعليم لتهيئة البيئة المدرسية.

من جانبه عدد الأستاذ عبد الله أبو الكرام مدير عام وزارة التربية والتعليم الدعم المتصل من حكومة الولاية والمنظمات الوطنية والعالمية للنهوض بالعملية التعليمية، معلناً أن الفترة المقبلة ستشهد توفير الإجلاس والكتاب المدرسي لكل المراحل وتحسين البيئة المدرسية وصرف استحقاقات المعلمين وتوزيع منحة اليونسيف وتدريب مديري المدارس والمجالس التربوية بدعم من البنك الدولي.

وأكد الأستاذ رضوان آدم مدير المرحلة المتوسطة أن عودة المرحلة المتوسطة وتجاوز كل التحديات جسد عزم الإرادة التعليمية في الولاية ودعم حكومة الولاية والمجتمع، داعياً إدارات التعليم بالمحليات والمدارس لضرورة استمرار الجهود للحفاظ على النجاح والتميز.

سونا