انقطاع التيار الكهربائي في عموم ولايات السودان

قالت شركة كهرباء السودان، إن ولايات البلاد شهدت انقطاعا في التيار الكهربائي، نتيجة عطل فني مفاجئ تسبب في انقطاع الخدمة.

و أضافت الشركة في بيان، أن المهندسين وفرق الصيانة يعملون على قدم وساق على إصلاح الأعطال وإعادة تشغيل وحدات التوليد وعودة الخدمة بشكل تدريجي. كما أوضحت أن العطل جاء نتيجة محاولة إدخال محولات جديدة للخدمة العامة.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

