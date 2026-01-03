والي الخرطوم: انتهاكات “المليشيا” تستدعي تجييش كل السودانيين

- 1/2
قال والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة إن الحرب التي عانى منها السودان تستدعي أن يتجيش كل السودانيين لأنهم عايشوا جميع صنوف الانتهاكات من قبل مليشيا الدعم السريع.
وأكد الوالي خلال مخاطبته مهرجان لتخريج مستنفرين بضاحية صالحة جنوبي أم درمان الجمعة، أن استعادة السيطرة على دارفور وكردفان ستكون قريبة رغم أن البعض يراه أمرا بعيدا. وأشار إلى أن محليات ولاية الخرطوم توالي تخريج ألاف المستنفرين، الذين سيجري إعداد جزء منهم على تدريبات قتالية متقدمة للالتحاق بجبهات القتال في كردفان. وتابع الوالي قائلا “نقول لكل من يسعى لاستمرار الحرب بتحريض بعض الدول إن النصر قادم”. وأضاف أن المقاومة الشعبية قلبت الموازين خلال الحرب ولقنت المليشيا دروسا في الثبات – حسب تعبيره – موضحا أن المقاومة الشعبية بدأت تلقائيا بسبب ظلم الدعم السريع. وقال الوالي إن ولاية الخرطوم وريف أم درمان الجنوبي يستقبل متضررين من الحرب من كردفان.
وحيا تصدي أهالي ريفي أم درمان لقوات الدعم السريع لدى انسحابها من ولاية الخرطوم. وأفاد بأن الدعم السريع قتلت من منطقة الريفي الجنوبي لأم درمان حوالي 200 مدنيا.
التيار
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
