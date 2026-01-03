المالية: اكمال إجراءات توريد 4 آلاف محول كهربائي لولاية الخرطوم

- 1/2
دشنت وزارة المالية اليوم استلام عدد 400 محول كهرباء، من جملة 4 ألف محول خاصة بولاية الخرطوم.
وكشف الاستاذ عبدالله إبراهيم، وكيل وزارة المالية، إن الوزارة اشرفت على اكمال إجراءات التعاقد لتوريد 4 آلاف محول كهربائي مع الالتزام بسداد قيمتها لتصل تباعاً. ويتم نقلها لولاية الخرطوم في سياق إلتزام الوزارة بتهيئة بيئة العودة للولاية كأولوية.
في السياق، توقعت الأستاذة شادية قشي مدير عام الموازنة بالوزارة – خلال مخاطبتها مراسم التدشين بالميناء الجنوبي اليوم – وصول 1500 أخرى خلال الأيام القليلة القادمة مع تتابع التوريد حتى يكتمل العدد المطلوب، مؤكدة إهتمام الوزارة بتوفير الكهرباء والخدمات الأساسية للمواطنين كأولوية.
يشار إلى أن إجراءات التوريد تمت بالتنسيق مع وزارة الطاقة، قوات الجمارك، هيئة الموانئ البحرية، الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، والشركات الوطنية المختصة.
سونا
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
