ردت الفنانة السودانية, الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة”, على الإتهامات الموجهة لها من بعض “القحاتة”, الذين وصفوها بأنها “كوزة”. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد خرجت سيدة الغناء السوداني, في بث مباشر ردت فيه على الإتهامات الموجهة لها. ونفت القلعة, خلال حديثها إنتمائها لحزب المؤتمر الوطني السابق مؤكدة أنها لو كانت تتبع للكيزان لأعترفت بذلك مثلما كانت صريحة في كل تصريحاتها. المطربة الشهيرة هاجمت “القحاتة”, وأكدت أن قيادات “قحت”, وقيادات الدعم السريع, كلهم “كيزان”, وتم تأسيسهم في عهد الرئيس السابق البشير, وكانوا ينتموا إليه وقتها. كما تحدثت بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, عن الإسلاميين, وتساءلت هل الإنتماء للإسلام أصبح “سبة”؟ قائلة المشكلة شنو لو الزول بقى مسلم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة ندى القلعة ترد على من وصفوها بـأنها “كوزة”: (القحاتة وقيادات الدعم السريع “كيزان” والمشكلة شنو لو الواحد بقى “إسلامي”) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.