البرهان يُفاجئ الحضور ويُشارك في احتفال تخريج مُستنفِرين جنوبي الخرطوم

فاجأ رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، مواطني جنوب الخرطوم بزيارة ميدانية لاستاد الإنقاذ أثناء احتفال تخريج المستنفرين الدفعة الثانية من معسكرات الكرامة التي نظمتها اللجنة العليا للمقاومة الشعبية بالمحلية.

وشهدت الزيارة تفاعلاً جماهيريا واسعا حيث استقبل المواطنون القائد العام معبرين عن ترحيبهم واصطفافهم خلف القوات المسلحة ومرددين شعار (جيش واحد.. شعب واحد) في مشهد عكس روح التلاحم الوطني خلف القوات المسلحة في حربها للقضاء على المليشيا المتمردة.

وحضر التخريج والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة، وعدد من القيادات التنفيذية والأهلية وممثلي المؤسسات العسكرية والأمنية والمقاومة الشعبية بالولاية.

وأكد والي الخرطوم أن التقدم المتواصل للقوات المسلحة في مختلف المحاور يعكس قدرتها على تحقيق النصر والقضاء على التمرد وداعميه من الداخل والخارج، مشيدا بجهود المقاومة الشعبية ودورها الفاعل في إسناد ودعم القوات المسلحة في حرب الكرامة، فضلا عن مساهمتها في الإسناد المدني لحكومة الولاية مما ساعد على استقرار الأوضاع وعودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم.

وقال اللواء إسحق عبدالله رئيس المقاومة الشعبية ولاية الخرطوم، أن تخريج هذه الدفعة يأتي ضمن برامج معسكرات الكرامة الهادفة إلى دعم الجهود الوطنية وتعزيز المشاركة المجتمعية بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار وبناء مرحلة التعافي وعودة الحياة إلى طبيعتها.

فيما أشار المدير التنفيذي لمحلية جبل أولياء إلى أهمية دعم جهود المقاومة الشعبية وتعظيم قيمة الاستنفار والتدريب والعمل علي تعزيز الوعي الوطني وبناء القدرات وترسيخ روح المسؤولية المجتمعية.

