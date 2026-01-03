السنغال تقصي السودان 3-1 وتبلغ ربع نهائي أمم إفريقيا

تأهل منتخب السنغال إلى دور ربع النهائي في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب بعد الفوز على منتخب السودان بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف واحد في مباراة دور الـ16 التي جمعتهما مساء السبت على ملعب Grand Stade de Tanger بمدينة طنجة.

بداية سودانية وسيناريو السنغال

افتتح صقور الجديان التسجيل مبكراً عبر عامر عبد الله في الدقيقة الـ6 من عمر المباراة بتسديدة رائعة سكنت شباك الحارس السنغالي إدوارد ميندي، ليمنح السودان بداية مثالية في مواجهة تُعد من أصعب اللقاءات في البطولة.

لكن السنغال لم تتأخر في الرد، حيث أدرك باب جي (Pape Gueye) التعادل في الدقيقة 29 بتسديدة قوية، قبل أن يعيد التقدم لفريقه في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ليقلب نتيجة اللقاء لصالح منتخب أسود التيجانجا.

وفي الشوط الثاني، عزز البديل إبراهيم مباي النتيجة في الدقيقة 77 بهدف ثالث لمنتخب السنغال، مستفيداً من تمريرة مميزة لنجمه ساديو ماني، ليُقضي على كل آمال السودان في العودة إلى أجواء المباراة.

أحداث المباراة وأداء الفريقين

ورغم البداية القوية للسودان، فإن خبرة المنتخب السنغالي وتجربته الكبيرة في البطولات القارية كانت العامل الحاسم، حيث فرض لاعبو السنغال سيطرتهم تدريجياً على وسط الملعب واستغلوا انعدام الخبرة الجماعية لبعض عناصر المنتخب السوداني.

وسنحت لسودان عدة فرص بعد الاستراحة لتعديل النتيجة، من بينها فرصة واضحة أضاعها شادي (Sheddy Barglan) إثر تسديدة تصدى لها الحارس ميندي ببراعة، فيما حاول كواسي أبياه تعديل الخطة بإشراك مجموعة من لاعبيه أمثال الطيب عبدالرازق، صلاح عادل، الجزولي نوح، جون مانو وعبدالرؤوف، لكن ذلك لم يغير من واقع النتيجة.

تشكيلة المنتخبات



