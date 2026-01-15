بالصور.. اهتمام إسفيري غير مسبوق بحفل الزفاف الأسطوري.. شاهد مراسم “جرتق” زواج “رنيم” إبنة الفنان عاصم البنا

واصلت صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, اهتمامها بتفاصيل حفل زواج إبنة الفنان الشهير عاصم البنا, الذي أقيم مطلع هذا الأسبوع بالقاهرة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشرت عدد من الصفحات صور من مراسم الحفل, إضافة للحظات “جرتق” زفاف رجل الأعمال عثمان علي, ورنيم عاصم البنا. الصور وثقت للحظة دخول العروسين على المعازيم عقب نهاية حفل الزفاف, حيث تم منع الرجال من حضور “الجرتق”, بعد أن تم تنبيههم وإخراجهم من قاعة الفرح. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

