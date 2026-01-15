صناديق Bitcoin المتداولة تسجّل أكبر تدفّقات داخلة في 2026 حتى الآن مع صعود BTC فوق 97 ألف دولار

سجّلت صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة (ETF) تدفّقات قوية لثلاثة أيام متتالية، معوّضةً خسائر مطلع يناير.

وبلغت التدفقات الداخلة إلى صناديق البيتكوين الفورية (BTC) نحو 843.6 مليون دولار يوم الأربعاء، وهو أعلى تدفّق يومي في عام 2026 حتى الآن، وفق بيانات منصة الأبحاث SoSoValue. وخلال موجة الأيام الثلاثة، استقطبت الصناديق أكثر من 1.7 مليار دولار، ما عوّض تدفّقات خارجة بنحو 1.4 مليار دولار سُجّلت بين 6 و9 يناير.

وجاءت هذه التدفقات مع عودة سعر البيتكوين إلى أعلى مستوياته في شهرين متجاوزًا 97 ألف دولار يوم الأربعاء، ما عزّز معنويات المستثمرين ودفع مؤشر الخوف والطمع إلى منطقة “الطمع” للمرة الأولى منذ أكتوبر.

BlackRock تتصدر التدفقات اليومية بـ648 مليون دولار

تصدّرت شركة BlackRock التدفقات اليومية عبر صندوقها iShares Bitcoin ETF المُرمز (IBIT) الذي جذب أكثر من 648 مليون دولار. كما أضاف صندوق Wise Origin Bitcoin Fund المُرمز (FBTC) التابع لـ Fidelity نحو 125.4 مليون دولار.

تدفّقات صناديق البيتكوين الفورية بين 2 و14 يناير 2026. المصدر: Farside

وسجّل صندوق ARK 21Shares Bitcoin ETF المُرمز (ARKB) تدفّقات قاربت 30 مليون دولار، بينما جذب صندوق Bitwise Bitcoin ETF المُرمز (BITB) نحو 10.6 ملايين دولار.

إجمالي التدفقات في يناير يصل إلى 1.5 مليار دولار

حتى الآن في يناير، استقطبت صناديق البيتكوين الفورية 1.5 مليار دولار خلال تسعة أيام تداول، في إشارة واضحة إلى انعكاس الاتجاه. وكانت تدفّقات يوم الثلاثاء البالغة 754 مليون دولار الأكبر منذ 7 أكتوبر، عندما بلغت التدفقات 875.6 مليون دولار، بحسب SoSoValue.

وتزامن صعود الصناديق مع ارتفاع سعر البيتكوين فوق 97 ألف دولار لأول مرة منذ منتصف نوفمبر. وبعد أن لامس 97,957 دولارًا يوم الأربعاء، تراجع السعر قليلًا ليتداول قرب 96,642 دولارًا وقت النشر، وفق بيانات Coinbase.

ومع هذا الارتفاع، قفز مؤشر الخوف والطمع إلى 61 يوم الأربعاء، ليعود إلى منطقة “الطمع” للمرة الأولى منذ أكتوبر.