البرهان: لا تعايش مع التمرد.. وذاهبون إلى دارفور

بعد فك الجيش السوداني حصار مدينة كادوقلي جنوب كردفان وسط البلاد، شدد قائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان على ألا تعايش “مع التمرد”.

كما أضاف البرهان خلال زيارة منطقة التكينة في ولاية الجزيرة وسط البلاد الأربعاء: “ندافع عن حق السودانيين وذاهبون إلى دارفور”.

“معارك شرسة”

وبوقت سابق، كشف مسؤول حكومي رفيع بإقليم النيل الأزرق جنوب شرقي السودان، أن الجيش السوداني يخوض معارك وصفها بالـ”شرسة” منذ صباح الأربعاء ضد قوات الدعم السريع.

في غضون ذلك، أفاد مراسل “العربية/الحدث”، أن الجيش السوداني يدفع بتعزيزات إلى كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان، لفتح الطرق نحو ولاية غرب كردفان آخر ولايات إقليم كردفان التي ما تزال تسيطر عليها قوات الدعم السريع بشكل كامل.

كما أوضح أن شاحنات بضائع تصل إلى كادوقلي بعد توقف لنحو عامين.

كادوقلي والدلنج

يذكر أنه بعد حصار دام نحو 30 شهراً، تمكن الجيش السوداني والقوات المساندة له، الثلاثاء، من فك الحصار الخانق عن مدينة كادوقلي، التي تبعد نحو 589 كيلومتراً جنوب الخرطوم، إثر معارك عنيفة مع قوات الدعم السريع استمرت أكثر من 10 ساعات متواصلة ليل الاثنين-الثلاثاء، وسط كثافة نارية غير مسبوقة.

أتى ذلك بعد أسبوع واحد فقط من إعلان الجيش فك الحصار عن مدينة الدلنج، التي تبعد 498 كيلومتراً جنوب الخرطوم، وتعد ثاني أكبر مدن ولاية جنوب كردفان، بعد أكثر من عام من الحصار المستمر.

العربية نت